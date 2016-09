Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie! Korporacja Ha!art w dwudziestą rocznicę śmierci Stanisława Czycza rozpoczyna poszukiwania nieocenzurowanej wersji jego wybitnej powieści Nie wierz nikomu. Baza. Książka ta, okaleczona w latach osiemdziesiątych przez cenzurę, opowiada o losach młodego robotnika w stalinowskiej Polsce. Autor na przekór cenzorom przerabiał własnoręcznie niektóre egzemplarze, dopisując do nich usunięte wcześniej wątki. Tych właśnie egzemplarzy szukamy, aby na ich podstawie, 26 lat po upadku realnego socjalizmu, wydać wreszcie pełną, nieocenzurowaną Bazę. Zwracamy się z prośbą do wszystkich miłośników literatury, amatorów spuścizny Stanisława Czycza, jego przyjaciół i znajomych o zgłaszanie informacji o egzemplarzach specjalnych tej powieści. Mamy nadzieję, że z Państwa pomocą pisarzowi i jego dziełu uda się prawdziwy i głośny powrót.

Nie mamy pewności, ile egzemplarzy nieocenzurowanej Bazy Czycz przygotował. Zależy nam na porównaniu możliwie wielu wersji i zbadaniu, czym się różnią. Większa zmiana, po której można je rozpoznać (występująca w dwóch znanych egzemplarzach), to obecność między stronami 38 i 39 wklejki maszynopisowej z następującym tekstem:

a na Pierwszego Maja czy rocznicę Rewolucji, którąś tam, i tym podobne, rozczerwieniało się tak, jakby wszystko krew nagła zalała... no... łącznie ze słupami płotami dachami kominami... gdyby z tych szmat poszyć koszule wystarczyłoby dla ludności połowy Europy, albo Afryki... tak ogarniająca nasza potęga... niestety, przepraszamy, tylko czerwone... gdy się ściemniło chodziłem, jak też inni, zrywać szturmówki... te co przybite były niżej... na kąpielówki,

bo na nic innego się nie nadawały, na koszule przecież nie...

Czycz pisał czarnym długopisem lub cienkopisem; niektóre zmiany są drobne i trudne do wychwycenia, usiłujemy jednak dotrzeć do nieskażonej postaci tekstu. Prosimy o możliwość wypożyczenia egzemplarza na czas edytorskiego i naukowego opracowania tekstu. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do siedziby Korporacji Ha!art (pl. Szczepański 3a w Krakowie) lub do kontaktu telefonicznego (606 303 850) oraz e-mailowego (piotr.marecki@ha.art.pl).

• • •