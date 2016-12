Uwaga, wrogowie smogu i miłośniczki literackich eksperymentów! Na przyszły rok przygotowujemy dla Was nową książkę w naszej Linii Konceptualnej, pod roboczym tytułem Sezon grzewczy. Książka stanowić będzie bazę danych z wypowiedziami mieszkańców Krakowa o smogu. Im więcej wypowiedzi, tym lepiej, w związku z czym kierujemy do was prośbę i pytanie:

1) PROŚBA: Podsyłajcie nam wszelkie wypowiedzi, zasłyszane dialogi, monologi, krótkie historie, dowcipy itd., dotyczące smogu w sezonie grzewczym 2016/17. Zamieścimy je w książce i podpiszemy Was! Teksty prosimy słać na adres: piotr.marecki@ha.art.pl

2) PYTANIE: Skąd najlepiej widać krakowski smog? Prosimy o wskazanie dokładnego miejsca.

Czekamy na Wasze wiadomości, będziemy bardzo wdzięczni za współpracę!