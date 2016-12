Kończy się straszny rok 2016. Nie żyją David Bowie, Muhammad Ali i Harambe. Dobrze mają się za to alt-right, post-truth i Donald Trump. Tego samego nie można powiedzieć o UE, pokoju między narodami i globalnym klimacie. Jednym słowem, kończy się świat. Kończy się też miejsce w naszych magazynach, szczególnie że robimy w nich schrony.

Jedyne, co nam pozostało, to zaoferować Wam nasze najlepsze tytuły w iście apokaliptycznej promocji: 66,6% ceny okładkowej. Oferta obowiązuje w naszej księgarni w Bunkrze Sztuki i w sklepie internetowym od 16 do 23 grudnia 2016.

Tylko książki nas ocalą!

• • •

Lista książek objętych promocją:

1. Dariusz Orszulewski, Zjednoczone Siły Królestwa Utopii (29,00 zł, 20,99 zł)

• • •

2. Stanisław Czycz, Nie wierz nikomu (35,00 zł, 26,09 zł)

• • •

3. Doina Lungu, Symfonia złoczyńcy

• • •

4. Ołeksij Czupa, Dziesięć słów o ojczyźnie

• • •

5. Hans Ulrich Obrist, Krótka historia kuratorstwa (36,00 zł, 25,99 zł)

• • •

6. Marc Shell, Ekonomia literatury (42,00 zł, 29,99 zł)

• • •

7. Ha!art 54 2/2016, Teorie spiskowe

• • •

8. Steven Zultanski, Interes (35,00 zł, 25,99 zł)

• • •

9. Piotr Macierzyński, antologia wierszy ss-mańskich

• • •

10. Małgorzata Radkiewicz, Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918–1939 (39,00 zł, 28,99 zł)

• • •

11. Bolesław Chromry, Pokrzywy (35,00 zł, 24,99 zł)

• • •

12. Andrew Quick, The Wooster Group. Brulion (49,00 zł, 36,49 zł)

• • •

13. Cicha eksplozja. Nowe kino Azji Wschodniej i Południowo-Wschodniej (39,00 zł, 29,00 zł)