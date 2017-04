Po zaprzysiężeniu Trumpa na prezydenta USA z półek księgarń masowo zaczęły schodzić klasyczne dystopie, a Rok 1984 znalazł się na liście bestsellerów Amazonu. Kilkadziesiąt lat po wydaniu powieści, które zjadliwie komentowały współczesność ich autorów, sprawiają wrażenie przepowiedni. Również nasza polska i środkowoeuropejska rzeczywistość wydaje się chwilami przekraczać najbardziej odjechane literackie czy filmowe wizje. Skoro więc utopia, antyutopia i dystopia z impetem wydostały się z podręczników literaturoznawstwa i przeniknęły do rzeczywistości, proponujemy wam mały eksperyment. Wyobraźcie sobie, że jest jeszcze dziwniej: Polska i świat realizują najbardziej szalony scenariusz, przy którym nasze dzisiejsze problemy wydają się sielanką. Albo wręcz przeciwnie – obśmiane i zarzucone marzenie o utopii, idealnym systemie wiecznej szczęśliwości, na naszych oczach zaczyna się spełniać. Ubierzcie w futurologiczny kostium dzisiejsze lęki, pragnienia i traumy, prześledźcie, dokąd mogą nas zaprowadzić aktualne marzenia i błędy.

Jesteśmy otwarci na wszelkie gatunki: od prozy, poezji i dramatu, poprzez felietony i reportaże, aż po rysunki, komiksy i grafiki. Jak zwykle będziemy wdzięczni za przystępną formę i ograniczenie ilości przypisów. Do współpracy szczególnie zapraszamy także tłumaczy. Interesuje nas przede wszystkim nasze podwórko – Europa Środkowo-Wschodnia, czyli tzw. Kelet, ale chętnie przyjmiemy wszystko, co wyłamuje się poza mainstream i nie jest wariacją na temat wielokroć już przerabianych motywów i utworów. Na Wasze teksty i tłumaczenia czekamy do dwudziestego maja pod adresem poczta.literacka@ha.art.pl. Ślijcie maile z hasłem „UTOPIE” w tytule.

PS Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi autorami.

PPS Płacimy.