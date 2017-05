W pierwszej edycji Konkursu na Najlepszą Książkę Roku, którego organizatorem jest Polskie Towarzystwo Badań nad Filmem i Mediami, zwyciężyła książka Małgorzaty Radkiewicz Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918-1939 wydana przez Korporację Ha!art.

W kategorii Debiut Roku zwyciężyła książka Tomasza Łysaka Od kroniki do filmu posttraumatycznego. Filmy dokumentalne o Zagładzie wydana przez Instytut Badań Literackich PAN.

O wyborze Najlepszej Książki i Debiutu Roku spośród nominowanych monografii zdecydowało Jury w składzie: Mirosław Filiciak, Andrzej Gwóźdź (przewodniczący), Katarzyna Mąka-Malatyńska, Grażyna Stachówna, Adam Wyżyński (sekretarz).

Źródło: ptbfm.org

O książce:

Dwudziestolecie międzywojenne to okres intensywnego rozwoju niepodległego państwa polskiego – także sztuki, kina i kultury popularnej. Reporterki, krytyczki i dziennikarki na bieżąco śledzą i komentują zachodzące wówczas przemiany w świecie filmu: technologiczne nowinki, narodziny i upadki gwiazd ekranu, szlaki kariery wielkich reżyserów. Opisują kontrowersje związane z wprowadzeniem do kina dźwięku czy eksperymentami awangardowymi, ironizują na temat poziomu dialogów w polskich scenariuszach i śledzą przemiany wizerunku francuskich amantów. Podróżują po całym świecie, by przybliżyć polskim czytelnikom realia produkcyjne Hollywoodu czy wytwórni europejskich, prowadzą rozmowy z gwiazdami i realizatorami ekranowych przebojów, nie zapominając o Polakach odnoszących sukcesy za granicą: od Ryszarda Bolesławskiego po Polę Negri.

Małgorzata Radkiewicz we wnikliwej analizie wydobywa z archiwów głosy kobiet, które podejmują refleksję o filmie, krytyczek z ogromną erudycją analizujących kształtowanie się kanonów kina. Nie zapomina także o autorkach lżejszych felietonów, recenzji i przeglądów, ukazujących barwną kulturę międzywojnia w jej popularnym wydaniu. Kobiece wypowiedzi układają się w wielowarstwowy, mozaikowy obraz ówczesnego świata filmu, między wierszami opowiadając o kształtującym się wzorcu nowoczesnej, wyemancypowanej kobiecości.

