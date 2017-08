Lato w pełni. Wprawdzie lipiec jest w tym roku bardzo gorący, ale mamy nadzieję, że znajdziecie trochę czasu na zasłużony odpoczynek. Dlatego nieśpiesznie i powoli zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru „Ha!artu” poświęconego lenistwu.

Proponowane punkty odniesienia to m.in. postpraca, prawo do lenistwa, lenistwo (łac. „acedia”) jako jeden z grzechów głównych, leżenie do góry brzuchem, lenistwo jako strategia oporu, nieróbstwo, NEET, gnuśność, „bamboccioni”, zbijanie bąków, hikikomori, Kukania, zbijanie bąków, BDP, życie ślimaków, L4, turnusy wypoczynkowe.

Jesteśmy otwarci na wszelkie gatunki: od prozy, poezji i dramatu, poprzez teorię, felietony i reportaże, aż po rysunki, komiksy i grafiki. Jak zwykle będziemy wdzięczni za przystępną formę i ograniczenie ilości przypisów.



Propozycje prosimy nadsyłać na adres: poczta.literacka@ha.art.pl do 21 sierpnia 2017.

Wypłacamy honoraria.