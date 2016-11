30.11.2016

Przedstawiamy 54. numer „Ha!artu” zwany „spiskowym”, który już 26 listopada opuści drukarnię. Tak jak istnieje wiele opowieści o spiskowym charakterze świata, kultury i polityki, tak też nie ma jednej teorii, która objaśniałaby w zadowalający sposób, jak te opowieści działają, jak funkcjonują w ramach różnych porządków i jaki wpływ wywierają na wspólnotę, w której żyjemy. Właśnie dlatego nowy numer „Ha!artu” gromadzi najróżniejsze odpowiedzi na te kluczowe pytania: od literackich, przez dziennikarskie, aż po ściśle naukowe. Wśród autorów m.in.: Aleksander Wójtowicz, Dominika Dymińska, Agnieszka Staszczak, Yerzmyey, Aldona Kopkiewicz, Mateusz Witkowski, Paweł Harlender. Redaktorami numeru są Konrad Janczura i Filip Fierek.



Jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się, czy pagórki koło twojej wioski nie są przypadkiem zasypanymi piramidami albo czy ziemia naprawdę jest okrągła (bo przecież Kopernik to nie do końca Polak, a być może Niemiec, więc dlaczego masz mu wierzyć), przyjdź na premierę najnowszego numeru „Ha!artu” i powiedz nam, jak jest naprawdę. W programie dyskusja o spiskach wszelkiego rodzaju, okraszona multimediami, z udziałem Kai Łuczyńskiej, Michała Jutkiewicza i Konrada Janczury. Dyskusję poprowadzi Jan Bińczycki, a to, co wydarzy się potem, zawarte jest w tajemnicach losu.

• • •

30 listopada 2016, środa, godzina 20:00

Bomba, pl. Szczepański 2/1, Kraków

• • •

Autorzy:

Kaja Łuczyńska – absolwentka filmoznawstwa i amerykanistyki, prelegentka filmowa, autorka bloga „Orbitowanie bez cukru”. Obecnie pracuje nad pracą doktorską na temat 11 września.

Michał Jutkiewicz – pracuje nad doktoratem na Wydziale Polonistyki UJ. Zajmuje się komiksem, internetem i komiksem w internecie. Publikował między innymi na blogu Henry'ego Jenkinsa, w „Tekstualiach”, „Autoportrecie” i „Dwutygodniku”.

Konrad Janczura – redaktor i pomysłodawca numeru. Prozaik, krytyk, czasami dziennikarz. W przyszłym roku zadebiutuje powieścią "Przemytnicy".

• • •

• • •

Spis treści

Konrad Janczura – Piramidy

Aleksander Wójtowicz – Meandry postępu. Teorie spiskowe i kryzys nowoczesnej świadomości

Agnieszka Staszczak – Na Ziemi

Michał Jutkiewicz – Konspiracja przeciw spiskowi

Kaja Łuczyńska – Wioskowe głupki

Aldona Kopkiewicz – Panna denna

Emilia Walczak – Co za zgroza, co za ohyda!

Filip Fierek – Schulz, spisek, literatura

Dominika Dymińska – Manipulantki

Mateusz Witkowski – Szopka krakowska

Ewa Kitlińska – Cichy gwałciciel indywidualizmu

Maksymilian Nowak – Kapitał Pauperum

Marek Kazmierski – Głowica

Yerzmyey – DATA

Vavrzon – Taśma, czyli Wacek w opałach

Magdalena Rozwód – Kłótnia murowana

Paweł Harlender – Żelazko mnie bije, szmata mnie mnie

• • •

• • •

