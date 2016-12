"Duchy i strachy", Chromry i Drenda na Warsaw Art Book Fair

3.12.2016

Czym są tytułowe Pokrzywy? To lizak, który wpadł do piaskownicy, albo lód bambino, który upadł na chodnik zaraz po rozpakowaniu. To dziewiąte urodziny z roztopionym tortem albo niedotrzymana obietnica wymarzonego wyjazdu na wakacje. Każdy ma swoje pokrzywy.

W ramach Warszawskich Targów Książki Artystycznej zapraszamy na spotkanie wokół powieści graficznej Bolesława Chromrego Pokrzywy. Chromry, wraz z autorką Duchologii, Olgą Drendą, rozmawiać będą o małych i dużych strachach czasów transformacji, duchach z dzieciństwa, które wciąż nawiedzają nas w dorosłym życiu.

3 grudnia 2016, sobota, godz. 12:00

Pin Up Studio, ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa

O książce:

Podobnie jak w debiutanckiej Renacie autor po raz kolejny grubą czarną kreską odmalowuje rodzimy krajobraz, utkany w równej mierze z „donosów rzeczywistości”, co z dziecięcych koszmarów, alkoholowych widów, plotek i tabloidowych newsów. Tu socjologiczny obraz potransformacyjnej klęski niepostrzeżenie przeradza się w zapis nowej demonologii ludowej, w której telewizyjni bohaterowie spotykają Chrystusa, Szatana i Śmierć, a brutalna proza kronik policyjnych łączy się z wyrafinowaną poetycką abstrakcją.

Jakub Woynarowski

Żeby tak Chrobry rządził Polską, jak Chromry o niej opowiada i ją rysuje, toby potem reakcji pogańskiej nie było. Albo by była, ale by się udała. W każdym razie rozdrobnienia feudalnego by nie było, klęsk by nie było, potopu by nie było, rozbiorów by nie było. Nic by nie było.

Ziemowit Szczerek