"antologia wierszy ss-mańskich" - spotkanie z Piotrem Macierzyńskim

9.12.2016

Zapraszamy na wieczór poetycki Piotra Macierzyńskiego poświęcony drugiemu wydaniu antologii wierszy ss-mańskich. Spotkaniu towarzyszyć będzie projekcja poświęconego poecie filmu Nieodczytany w reżyserii Justyny Król.

9 grudnia 2016, piątek, godz. 18:30

Cafe Szafe, ul. Felicjanek 2, Kraków

O książce:

Najnowszy tomik poezji Piotra Macierzyńskiego to najczęściej krótkie, pozornie chaotyczne impresje dotyczące Holocaustu z perspektywy ofiary i sprawcy. Oba cykle wiersze oświęcimskie i wiersze ssmańskie niejednokrotnie ocierają się o absurdalność i są w stanie wywołać agresję u czytelnika. Ofiary mówiące o obozowych rozrywkach w trakcie eksterminacji, irytujące laudacje do symboli Zagłady, esesmańskie listy do ukochanej o pięknych lokach, czy wspomnienie poobiedniej służby w krematorium (wątróbka na kwaśno i nadziewane pomidory). Wszystkie chwyty dozwolone.



Poeta kolejny raz uparcie ironizuje na temat powszechnie przyjętych, odwiecznie sakralizowanych obrazów przeszłości. „Wspominając” jako ofiara i sprawca zarazem, tworzy nową, niespotykaną pseudo-relację, która z jednej strony odpowiada na pytania o kondycję „ssmańskich bestii”, z drugiej ostro deklaruje brak przebaczenia ofiar.

Antologia wierszy ssmańskich, które przecież nigdy „nie powstały”...

Joanna Ostrowska