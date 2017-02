"Życie literackie w Krakowie" - spotkanie z Jackiem Olczykiem

1.03.2017

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych literaturą, Krakowem i życiem literackim w Krakowie na spotkanie z autorem książki Życie literackie w Krakowie – Jackiem Olczykiem.

Inspirująca podróż w czasie przez krakowskie życie literackie – od kawiarń Młodej Polski przez kultowe miejsca PRL-u po alternatywną cyberkulturę XXI wieku.

Owoc wieloletnich badań Jacka Olczyka, który przeczesywał pamiętniki, korespondencję, dobrą i złą prasę, by stworzyć pierwszą tego rodzaju panoramę w historii miasta. Składają się na nią soczyste plotki, barwne domysły, donosy, dyskusje i kłótnie, wzloty i upadki, walka o wolność i o stolik w modnym miejscu – czyli wszystko to, czego nie znajdziecie w podręcznikach i opracowaniach naukowych. To opowieść o wielkiej i mniejszej literaturze tworzonej przez mieszkańców, miłośników i przeciwników Krakowa na przestrzeni przeszło 120 lat.

Książka może z powodzeniem służyć jako literacki przewodnik po kulturalnej stolicy Polski, który prowadzi czytelnika szlakiem nie tylko ważnych stron polskiej literatury, ale także jej kulis i zapleczy.

1 marca 2017, środa, godz. 19:00

Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41, Kraków

Jacek Olczyk Urodzony w 1979. Historyk literatury, uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim i w INALCO (Paryż). W latach 2008–2012 lektor języka polskiego na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013. Autor książki Literacka Małopolska / Reading Małopolska (Kraków 2012). Badacz związany z projektem naukowym Twórcze programowanie. Laboratorium realizowanym w Instytucie Kultury UJ. Tłumacz Georges'a Pereca.

