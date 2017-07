"Życie literackie w Krakowie" - Spotkanie z Jackiem Olczykiem w księgarni Bonobo

8.07.2017

Życie literackie to nie tylko książki, nagrody, honory czy przywileje, którymi pisarze byli wynagradzani, ale także „twórcze marnowanie czasu”, codzienny, podskórny bieg spraw z momentami świetności, historycznych zawirowań, upadków, a także pijackich olśnień, podszytych pisarską zazdrością przyjaźni czy benedyktyńskiej pracy w samotności.

Spotkanie z autorem będzie podróżą przez kilka epok literackich, podczas której przyjrzymy się anegdotycznym zdarzeniom i biografiom, których barwność i wyrazistość tworzy niepowtarzalny klimat miejsca. Kraków pod tym względem wyróżnia się na tle innych miast i posiada niezwykle bogatą historię życia literackiego, które jak w soczewce ukazuje ducha swojej epoki. I właśnie odkurzając zapomniane źródła, przypominając szczegółowe opisy miejsc, ludzi, zdarzeń, anegdot dowiedzieć się można, jakim rytmem biło kulturalne serca Krakowa sto lat temu, pięćdziesiąt czy przed dekadą.

Bez oglądania pisarza nie tylko w spiżu, ale i w szlafroku, nie może być mowy o historii literatury. A historia bez anegdoty – jak pisał Boy-Żeleński – to jak kuchnia bez soli.

8 lipca 2017, sobota, godz. 17:00

Bonobo Księgarnia Kawiarnia Podróżnicza, Mały Rynek 4, Kraków

O książce:

Inspirująca podróż w czasie przez krakowskie życie literackie – od kawiarń Młodej Polski przez kultowe miejsca PRL-u po alternatywną cyberkulturę XXI wieku.

Owoc wieloletnich badań Jacka Olczyka, który przeczesywał pamiętniki, korespondencję, dobrą i złą prasę, by stworzyć pierwszą tego rodzaju panoramę w historii miasta. Składają się na nią soczyste plotki, barwne domysły, donosy, dyskusje i kłótnie, wzloty i upadki, walka o wolność i o stolik w modnym miejscu – czyli wszystko to, czego nie znajdziecie w podręcznikach i opracowaniach naukowych. To opowieść o wielkiej i mniejszej literaturze tworzonej przez mieszkańców, miłośników i przeciwników Krakowa na przestrzeni przeszło 120 lat.

Książka może z powodzeniem służyć jako literacki przewodnik po kulturalnej stolicy Polski, który prowadzi czytelnika szlakiem nie tylko ważnych stron polskiej literatury, ale także jej kulis i zapleczy.

Jacek Olczyk Urodzony w 1979. Historyk literatury, uzyskał doktorat na Uniwersytecie Jagiellońskim i w INALCO (Paryż). W latach 2008–2012 lektor języka polskiego na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont-Ferrand (Francja). Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013. Autor książki Literacka Małopolska / Reading Małopolska (Kraków 2012). Badacz związany z projektem naukowym Twórcze programowanie. Laboratorium realizowanym w Instytucie Kultury UJ. Tłumacz Georges’a Pereca. Czytaj dalej

