Exploratory programming for the Arts and Humanities - warsztaty Nicka Montforta

5-7.10.2017

Fundacja Korporacja Ha!art zaprasza na warsztaty „Exploratory programming for the Arts and Humanities” prowadzone przez Nicka Montforta, profesora Massachusetts Institute of Technology. Warsztaty przeznaczone są dla przedstawicieli różnych zawodów przemysłów kreatywnych, studentów i studentek, artystów i artystek, menadżerów i menadżerek kultury oraz humanistów i humanistek. Warsztaty prowadzone są po angielsku w oparciu o autorski podręcznik Exploratory programming for the Arts and Humanities opublikowany przez MIT Press w 2016 roku. W trakcie warsztatów uczestnicy i uczestniczki mogą także rozwijać projekty po polsku. Uczestnicy i uczestniczki nie muszą mieć wiedzy z programowania. Warsztaty odbywają się w ramach minifestiwalu Ha!wangarda 2017 [WIĘCEJ INFO WKRÓTCE].

Warsztaty są całkowicie darmowe, dodatkowo uczestnicy mogą liczyć na gratisowe przekąski!

Uczestnicy warsztatów proszeni są o przyniesienie własnego laptopa i zarezerwowanie czasu we wskazanych poniżej dniach i godzinach. Zgłoszenia przyjmowane są do 25 września 2017 pod adresem piotr.marecki@ha.art.pl

Szczegółowy opis

CZWARTEK – 5.10

16:00–18:00 (INFO O MIEJSCU WKRÓTCE)

Wstęp do warsztatów, mini-wykład i modyfikacja generatorów tekstowych.

19:30 (Ogniwo/Cafe Szafe)

Wieczór autorski Nicka Montforta.

Uczestnicy warsztatów mogą (jeśli zechcą) podzielić się projektami z pierwszego dnia.

PIĄTEK – 6.10 (INFO O MIEJSCU WKRÓTCE)

10:00–12:30 i 13:30–18:00

Głównie krótkie projekty i ćwiczenia, podstawy programowania. Uczestnicy i uczestniczki dowiadują się o pętlach, funkcjach, typach, warunkach i abstrakcji w kontekście małych projektów medialnych.

SOBOTA – 7.10 (INFO O MIEJSCU WKRÓTCE)

11:00–12.30 i 13:30–15:00

Uczestnicy rozpoczynają swoje projekty i przedstawiają początkowe efekty prowadzącemu, który udziela im wskazówek, jak częściowo je ukończyć i zaprezentować grupie. Warsztaty programowania kończą się dyskusją na temat tłumaczenia, remiksu, darmowego oprogramowania oraz publikowania i dzielenia się swoimi pracami.

Nick Montfort – profesor w Massachusetts Institute of Technology, twórca, krytyk i teoretyk mediów cyfrowych. Jego zainteresowania badawcze sytuują się na skrzyżowaniu informatyki i praktyk literackich. Jest autorem i programistą fikcji interaktywnej, generatorów poezji i innych maszyn literackich oraz książek: Twisty Little Passages: An Approach to Interactive Fiction (2009), Racing the Beam: The Atari Video Computer System (2005), a także redaktorem antologii New Media Reader (2005). Montfort regularnie bloguje, m.in. na temat mediów cyfrowych, pisze wiersze o nietypowych formach i współpracuje z innymi pisarzami i programistami w ramach wielu wspólnych projektów literackich. http://nickm.com/.

Zobacz wybrane utwory Nicka Montforta po polsku

