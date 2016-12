ha-art-55-3-2016

Numer specjalny: DANK MEMES

W środeczku: Ahus, Mateusz Anczykowski, Cichy Nabiau, Cipasek, Czarno-biały Pag, Ewa Kaleta, Princ polo, Top Mem, Przemysław Zając i inni.

Nasz cel był bardzo klarowny: wydrukować internet. No może nie cały internet, ale jego sferę memową, memiczną, memiastą, memesową, śmieszną, obrazkową, niepoważną. A z tej sfery memowej, jeszcze część dankową, najbardziej pojechaną, niszową, niezrozumiałą i #najlepszą. Wszyscy marnujemy dużo czasu w internecie i właśnie o tym marnowaniu czasu, który poświęcamy „śmiesznym obrazkom” chcieliśmy zrobić papierowy numer pisma.

Jak robi się numer? Ogłasza się wołanie o teksty. Ogłosiliśmy więc i my tzw. call for papers. I wtedy się zaczęło. Wydawało się nam, że memy to poniekąd sfera publiczna, że skoro sami memiarze biorą gotowe obrazki i gotowe hasła, można sobie to wziąć i po prostu przedrukować, opisać i zrecenzować. Ale nie! memiarze nas zrajdowali, zhejtowali, przycisnęli do muru, zniszczyli, zwyzywali od intelektualistów i poniekąd zabronili zajmować sobą itd. I chyba nikt się takiej reakcji na aktywność krakowskich intelektualistów nie spodziewał. Kogo w ogóle jeszcze dzisiaj interesują drukowane pisma artystyczne, a zwłaszcza numery o memach. Chyba tylko jakichś takich nieśmiesznych ludzi raczej.

Więc zaraz po tym tekście przedrukowujemy tę reakcję memiarzy. Po prostu memami, a już zwłaszcza dankmemsami nikt się na poważnie nie zajmuje w kraju nad Wisłą. Nie będziemy streszczać co w środku, wracamy do oglądania i robienia memów, a Wam dajemy poważny numer o niepoważnym zjawisku. Love me some good memes (czytane maymays). A tak serio, to mam wrażenie, że zostaliśmy odebrani jako grupa starców, dla których szczytem młodzieżowego takiego humoru są Fajne Rzeczy oraz to, co znajomy spłodzi na memegenerator.net. Czy jest to kolejna próba wydrukowania internetu? Może. Czy powinniśmy się tego wstydzić? Bardzo prawdopodobne. Trudno, numer o memach powstał, najwyżej trafi do folderu pt. bezbek obok pejów takich jak b*** i*****.

Piotr Marecki, Aleksander Ryś, Aleksandra Pięciak – redaktorzy numeru

Spis treści

Aleksander Ryś, Piotr Marecki – Wywiad z Cipaskiem

Mateusz Anczykowski – Nienawiść do memów

Przemysław Zając – Trolley problem memes

Szymon Kacprzak – Nihilist memes

Ewa Kaleta – Gondola memes

Aleksander Ryś, Piotr Marecki – Wywiad z Ahusem

Konrad Stanilewicz – Boję się atomowej zagłady – szer!

Szymon Kacprzak – Postmemak

Princ polo – Cyberarcheologia. Wykopki na polu squatting Slav meme

MEMY DOSTARCZYLI:

Cipasek

Cichy Nabiau

Top Mem

Czarno-biały Pag

SHUTY

