Manipulantki

Dominika Dymińska

Beata powiedziała, że sama kupi kwiaty.



Jak powiedziała – tak zrobiła.

A nie było to typowe dla Beaty.

Beata więcej mówi, niż robi, choć też nie zawsze i wcale niekoniecznie.

Kim jest Beata? Nie wiem.

Wszyscy jesteśmy manipulantami.

Jest to zawód towarzyski wykonywany z przerwami,

można czasem zawiesić jego wykonywanie,

ale nigdy na dłużej niż czterdzieści minut i w ogóle bez przesady.

Przyznaj się do tego, o czym wiesz.

I pamiętaj.

Jak Beata – bo Beata pamięta.

Pamięta różne rzeczy, które wszystkie w głowie jej się nawet się nie mieszczą,

ale najbardziej pamięta, jak wyzywano ją od manipulantek,

jak od intrygantek wyzywały ją intrygantki,

które same były intrygantkami,

a robiły to, bo Beata zwykle miała chłopaków po koleżance,

której nawet nie znała, i zawsze zastanawiała się tylko:

jak ta koleżanka, której nawet nie znam,

jak to się dzieje,

że ona ich wcześniej poderwała?

Jakim cudem ją kochali, jak mogli, jak to się stało?

Pewnie ich w tę miłość jakoś wmanipulowała.

Bo przecież to niemożliwe, że oni się tak po prostu sami zakochali.

Jakby było w czym.

Jakby w kim było.

Beata powiedziała o niej, że jest manipulantką.

Powtórzyła to wielokrotnie wielu osobom, a mówiąc to o niej, powiedziała to sama o sobie. Powiedziała o sobie jeszcze wiele innych rzeczy, wieloma innymi słowami.

Ale to nic nie szkodzi. Każdy tak mówi, jak robi.



A Beata powiedziała, że sama kupi kwiaty.



Wszyscy jesteśmy trochę manipulantami.

Trochę dobrymi i trochę złymi.

Jak coś komuś zarzucisz, odpowie: sam jesteś.

I będzie miał trochę rację, a trochę pretensje.

Wszyscy jesteśmy trochę tacy sami.

Ważniejsze od tego, kim jesteś, jest to, kim chcesz być.

Ważniejsze od osiągnięć są cele, a od faktów – marzenia.

To, czego chcesz, to więcej niż to, co masz.

Wszystko to zawsze więcej niż to, co masz.

A to, co masz – tego jest mało.



Więc Beata powiedziała, że sama kupi kwiaty.



Powiedziała: och, powiedz mi, różo, różyczko, mój pączku,

którym jesteś i jesteś: jak przestać?

Jak cofnąć się przed odpowiedzią na swoje własne pytania ustami innych ludzi i ich słowami,

gdy wszystko jest przezroczyste, jak z tektury i tiulu.

Jak nie widzieć z zewnątrz wnętrza pokoju, w którym zasłony są odsłonięte,

a w środku pali się światło?

Jak odrzucić narzędzia, które trzyma się w rękach?



Nie da się zwrócić kwiatów, które zostały kupione.



Czy Beata powiedziała, że sama kupi kwiaty?

• • •

Dominika Dymińska – urodzona w 1991 roku. Językoznawczyni, pisarka i tłumaczka. Autorka książek Mięso i Danke.

• • •

Tekst ukazał się w 54. numerze magazynu „Ha!art” (Teorie spiskowe)

Ha!art nr 54 - Teorie spiskowe w naszej księgarni internetowej

• • •

• • •

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego