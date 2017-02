Wiersz nie jest cudem (1): Dominika Dymińska - Genesis

Dominika Dymińska

Wiersz nie jest cudem to cykl świetnych, zaangażowanych wierszy publikowanych tu, w internecie, i teraz, jako wyraz wkurwu na codzienne problemy i wydarzenia. Wiersz nie jest cudem, wiersz jest codzienny, zwykły i dostępny. Jeśli masz poglądy i opinie, prześlij wiersz na adres redaktorki, Mai Staśko: maja.stasko@ha.art.pl. Wytwarzanie wierszy to praca, więc za nią płacimy. Wiersze są polityczno-estetyczne, więc wybieramy te najlepsze.

Dominika Dymińska – Genesis

Świat we władanie wzięła poezja.

Poemat z refrenem plus dużo przemocy.

I tak nastaje wieczór i poranek –

dzień kolejny.

Oto 300 tysięcy lat istnienia ludzkiego świata.

Od niecałych stu lat kobiety mają w Polsce prawo do głosu

tzn. do wrzucania co jakiś czas kartki z nazwiskiem jakiegoś faceta

do jakiegoś pudełka w nadziei na tzw. mniejsze zło.

Do takiego głosu mają prawo.

A ludzie się śmieją z feminizmu,

bo przecież już wszystko zostało zrobione.

U nas już wszystko w porządku.

Więc niesiemy prawa naszych kobiet

dzikiemu wschodowi.

Nie ma to jak chujowy prezent

na nieswoje święta.

Robimy więc zbiórkę pieniędzy

na stroje do fitnessu,

żeby je wysłać Muzułmankom.

Ślemy iPady głodnym dzieciom,

żeby je sobie zjadły.

A nasi oświeceni mężczyźni

poślą swoim wschodnim braciom

bomby atomowe.

Żeby nie przyjechali tu broń boże

gwałcić naszych kobiet.

• • •

• • •

Dominika Dymińska (1991) – pisarka, językoznawczyni, tłumaczka kilku języków, w tym polskiego na polski, studentka gender studies IBL PAN, feministka. Debiutowała w 2012 książką Mięso (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), w 2016 roku wydala książkę Danke.