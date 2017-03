Wiersz nie jest cudem (2): Alex Freiheit - CALL ME

Alex Freiheit

Wiersz nie jest cudem to cykl świetnych, zaangażowanych wierszy publikowanych tu, w internecie, i teraz, jako wyraz wkurwu na codzienne problemy i wydarzenia. Wiersz nie jest cudem, wiersz jest codzienny, zwykły i dostępny. Jeśli masz poglądy i opinie, prześlij wiersz na adres redaktorki, Mai Staśko: maja.stasko@ha.art.pl. Wytwarzanie wierszy to praca, więc za nią płacimy. Wiersze są polityczno-estetyczne, więc wybieramy te najlepsze.

Alex Freiheit – CALL ME

Debbie Harry to jedna z niewielu osób na świecie,

które mogą nosić koszulkę z nazwą swojego zespołu.

Jeśli tego nie rozumiesz, to się nie rozumiemy,

ziomuś!

Pewnie jesteś jednym z tych chłopaków, co twierdzą,

że ten wiersz jest źle zapisany.

Otóż mam dla ciebie breaking news:

JAK WIERSZA NIE DA SIĘ PRZECZYTAĆ NA GŁOS,

TO ON NIE ISTNIEJE.

Jak to mówił Quentin

wciągając koks parę lat temu:

you can’t write poetry on your computer baby.

Imprezy, teledyski, youtube, projektory w mieszkaniu

i ktoś nagle pyta, czy to jest BLONDIE teraz?

Tak wygląda? No, brzydka, nie?

NIE.

Nie ma piękniejszej osoby niż Debbie.

Ona jest święta.

Debbie jest święta.

Zgadzam się ze sobą, bo inni wolą Madonnę. Starą Madonnę,

młodsza była zbyt pulchna i dziwnie ubrana, teraz jest sztos.

#musicless #withoutmusic – znane youtubowe sprawy.

Widzieliście już SEKSMASTERKĘ?

A tego couchera, co mówi o seksualnym droczeniu?

Nie widziałam,

więc wszyscy z chęcią zobaczą ze mną po raz trzeci…

Jest to pierwszy kanał w Polsce o edukacji seksualnej

dla kobiet

– mówi seksmasterka.

Bravo!

Przypominam – stara BLONDIE jest brzydka,

co do tego wszyscy się zgadzają,

więc należy zmienić kanał YOUTUBE na seksmasterkę.

Ta tłumaczy, jak być kocicą w łóżku, i poleca używać

sprośnych słówek: zerżnij mnie jak suczkę.

Po czym informuje, że stworzyła już odcinek,

w którym prezentuje swoją seksi bieliznę.

Po co się rozdrabniać? Lepiej od razu włączyć pokaz mody

VICTORIA’S SECRET.

Tam na pewno nie zaśpiewa BLONDIE,

bo jest stara i brzydka.

Czy jestem dumna z tego, że posiadam wiedzę niezbędną?

Czyli że Selena Gomez to nowa laska THE WEEKENDA,

a Ty tego nawet nie wiedziałeś?

No tak, jestem z siebie zadowolona.

Mogę tworzyć teksty autentycznie polityczne

nie wspominając o polityce.

Bo niby dlaczego pytanie o wiek BLONDIE jest mniej rasistowskie

niż zachwyt nad jej

bladą,

białą,

młodą

twarzą sprzed lat?

Stary dobry SPIKE LEE się za Ciebie wstydzi,

poeto.

• • •

• • •

Alex Freiheit – performerka i poetka, współtwórczyni SIKSY, czyli niekończącej się nastoletniej opowieści. SIKSA to wykreowana postać, superbohaterka złośliwie poruszająca się między muzyką punkową, teatrem, performansem, koncertem, spoken word, żeby wykrzyczeć swoje przeżycia i manifesty równościowe. Od jakiegoś czasu upublicznia swoje teksty w różnych miejscach, także na ulicy – jak to poeci by chcieli. Zrobi wszystko, aby jej historia obecna była w wielu miejscach – ku przestrodze, pokrzepieniu, pomocy, krytyce, by żyć. Dlatego ostatnio bardzo lubi performanse solo i nimi będzie się częściej zajmować. Grywa u reżyserek, łazi jako modelka Tomasza Armady i buczy seksistom. Feministka, która chce przełamywać stereotypy o kobiecości, jednocześnie podkręcając je do kosmicznych, groteskowych rozmiarów. Tłumaczona na rosyjski przez białoruskich punków. Jej feministyczny tatuaż jest bardzo słynny na całym świecie.