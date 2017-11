Wiersze za sto dolarów [fragmenty]

Piotr Marecki

1. Amazon Mechanical Turk to amerykańska platforma crowdsourcingowa, dzięki której różne organizacje outsourcują pracę. Jej użytkownicy nazywani są Mechanicznymi Turkami.

2. Na AMT zachodzi stosunek pracy między zamawiającym (requester) a pracownikiem (worker).

3. Mechaniczne Turki wykonują HIT-y (Human Intelligence Task), czyli niskopłatne zadania, których nie da się zrealizować automatycznie.

4. Mechaniczny Turek to ucieleśnienie klęski człowieka, który najpierw budował maszyny, aby wykorzystywać je do własnych celów, a ostatecznie sam stał się ich wyrobnikiem.

5. Zleconym HIT-em było w niniejszym przypadku napisanie wierszy współczesnych w języku polskim. Za wiersze te płacono w dolarach amerykańskich. Na Amazon Mechanical Turk nie można płacić w złotówkach, a polska wersja platformy nie istnieje.

6. Układ książki warunkują kwoty zapłacone za wiersze.

7. Ta książka jest projektem literackim, ale też zapisem eksperymentu społecznego.

8. Ta książka mówi o wirtualnych ekonomiach, digitalnej reprodukcji, wyzysku na cyfrowych rynkach pracy i wycenie pracy artystycznej. Ponadto komentuje ona sytuację materialną polskich poetów i poetek.

9. Ta książka mówi przede wszystkim o nieświadomości internetu.

10. Ta książka jest przykładem pisarstwa cyfrowego. Do tej pory powstało wiele dzieł zrealizowanych przez Mechaniczne Turki, a ten jest pierwszym w języku polskim.

• • •

Tak brzmi poezja tworzona w ramach wyzysku, nieopłacanej bądź skrajnie niskopłatnej pracy, skazana na decyzje bawiącego się swoją władzą pana od poezji, który wydaje ją w książce pod własnym nazwiskiem w swoim wydawnictwie. Tak brzmi polska poezja współczesna. A tak brzmi nieopłacany blurb.

0,22 $, ARTLO1JR51DT,

Feb 25 2017, 03:56 AM PST

Tak jest, tak, panie, trzy worki pełne!

Jeden dla pana,

Jeden dla Dame,

I jeden dla chłopczyka

Kto mieszka pasa w dół

Baa, Baa, Black Sheep,

Czy którykolwiek z wełny?

Tak jest, tak, proszę pana,

Trzy torby pełne ...

Baa, baa, białe owce,

masz jakieś wełny?

yes sir, yes sir,

Trzy igły pełny.

0,50 $, ARKE0JTKCFQ1,

Jun 26 2017, 04:01 AM PDT

Chciałem napisać wiersz

Chciałem napisać coś, co jest naprawdę dobre.

Coś, co ludzie chcieliby przeczytać

Trzeba umieścić kilka atrakcyjnych słów

I opublikuj to na Facebooku

Facebook,

Gdzie moi przyjaciele mogą ją czytać i cieszyć się

Opublikuj swoje cenne komentarze

Musi być wystarczająco przystojny

Aby mnie uklepać na plecach

A jeśli wiersz nie jest wystarczająco dobry?

A jeśli nikt tego nie lubi

Może muszę być zmotywowany, aby napisać jedną,

Powinienem zmienić moje emocje na słowa i

Umieść słowa w wierszu

Ktoś powiedział, że muszę mieć muse, aby napisać wiersz;

Inni mówili, że muszę mieć jakiś problem w życiu, aby się zainspirować

Czy jest jakiś inny sposób

Może będę mógł iść samotnie w parku

I rozejrzyj się, aby uzyskać jakiś pomysł

Może podam jakieś dziwne słowa

Podobnie jak “Shattered Glass”, “Broken dreams”

Lub “Chłodne noce”, “Zastanawiająca dusza”

Może powinienem trafić przez samochód

To zrobiłoby poezję przetargową

Niektórzy pisują lekkie wiersze

A niektóre komiksy pisują

Ale moje słowa nie są tak lekkie, jak mogą

Mogę pisać tylko o ciemnych, o których mówię

Śmierć, krew, przemoc i agonia.

Jestem zazdrosny tym, którzy piszą światło

Może powinienem coś napisać

Który

Czy ludzie lubią

Może zostawić trochę myśli za sobą

Niż patyk na plecach

I bez komentarzy Facebook i Lubi.

1,00 $, A2IQFNZLQXA5FZ,

May 7 2017, 07:59 PM PDT

NO

2,00 $, A1YPDVVWHZWDZ9,

Apr 19 2017, 01:27 PM PDT

Kochałem

Ale miłość jest niewidoma

Próbowałeś go uderzyć z tyłu

Płakałem

Złamałeś jakieś piwa

Zostawiłeś mnie w spokoju

Dopóki nie chcesz kości

Znowu płaczę

Pytasz dlaczego

Następnie pocieram moje wewnętrzne udo.

10,00 $, A1BWR5RBQDZQ16,

Apr 30 2017, 08:14 PM PDT

Mężczyźni zebrali się w szopie

Napięcie w powietrzu, grube jak mgła

Wiedząc tylko o historii, którą dzielą

Jak napoje i historie płyną

Wiatr poza ciężkim i zimnym ciosem

Z biegiem czasu,

Ich nienawiść buduje się w masach

A bitwa zaczyna płacić.

Ciepłe wesoły szałas

Raz płaczący i ciepły

Zaczyna się czuć jak klatka.

Raz po raz zaczynają umierać

Poision płynący we krwi wewnątrz

Aż jeden człowiek stoi, zwycięży wśród nielicznych

Ale bez jedzenia i żadnych przyjaciół

Jego szczęście zaczyna się kończyć

Jak widzi jego śmierć jest najdłuższym z wszystkich

• • •

• • •

