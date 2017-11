Lucyfer zwycięża [fragmenty]

Ilona Witkowska

Ilona Witkowska wie, co pisze, a to wcale nieczęste.

Jej wiersze są jak dobrze wymierzone pociski melancholijnego gniewu.

Warto uważnie śledzić ich lot.

Marcin Sendecki

nie

nie chce się spać.

nie chce się robić.

ty sobie wystawiasz kapliczki,

a na mnie tu wciąż coś czyha.

droga wolna,

ale weź na nią wejdź.

świnie

o mój panie Jezu nabity na patyk –

owocu okrutnych, lecz dziecinnych zabaw,

my się teraz tutaj bawimy inaczej

równanie z trzema wiadomymi

majowe słońce piekło mnie w głowę

(choć odruchowo użyłam formy nas,

byłam wtedy sama)

(odruchowo używając formy nas,

kogo miałam na myśli?)

psia poduszka

kiedy przyjeżdżają goście, oblekam im psią poduszkę. nie mówiłam nikomu, myślałam sobie: po co? po co ktoś ma wiedzieć, że dwa psy spały, jadły, krwawiły, chorowały i zdechły w tej samej pościeli, co ty teraz śpisz?

ale od dzisiaj chcę, żebyście wszyscy wiedzieli.

Dżony się podpisał na kurzu

na różowym tle

o ósmej zero dwie

szynka wieprzowa

tańsza aż o

jeden i pół złotego

idą sobie ludzie

po kostce Bauma

nad nimi wielkie brzozy

nad nimi wielkie topole

Ilona Witkowska (1987) Debiutowała książką splendida realta, wydaną przez WBPiCAK w Poznaniu, za którą otrzymała nagrodę poetycką Silesius w kategorii debiut roku; ukończyła studia kulturoznawcze na Uniwersytecie Wrocławskim; mieszka w Sokołowsku. Czytaj dalej

