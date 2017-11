Pozdrowienia ze świata [fragmenty]

Dominika Dymińska

Czarny Protest, feminizm, miłość, praca, Polska. W swojej trzeciej książce nominowana do Nagrody Nike Dominika Dymińska walczy z ustawionymi gośćmi, którzy chcą decydować o naszym życiu. I ich pokonuje, pokonujemy wszystkie.

Ledwo życie

Znam już na pamięć numer mojej karty kredytowej.

Udawanie bogatej nawet dobrze mi się udaje.

Z uczuć natomiast czuję głównie wkurw i zażenowanie.

Oto siły napędowe mojej pracy twórczej:

wkurw i zażenowanie.

Doświadczenie miałkości i histerii.

Nie wszystko jest przeze mnie lubione,

mało co jest komentowane.

A przez ciebie, mój drogi?

Co u ciebie w ogóle, co mi dzisiaj powiesz?

Czy znasz na pamięć numer swojej karty kredytowej?

Co poza tym numerem jeszcze wiesz o sobie?

Mięso

Ludzie od zawsze jedli mięso.

Najpierw mieszkali w jaskiniach,

potem myśleli, że ziemia jest płaska.

Aż nagle zrobili o tak: pstryk

i znaleźli się w XXI wieku,

gdzie próbują żyć według barbarzyńskich zasad swoich przodków,

o których nawet nie mają pojęcia.

Człowiek podobno jest drapieżnikiem.

Czyżby?

Nawet gdy idzie do supermarketu

polować na mięso w puszce?

A ty co takiego ostatnio upolowałeś?

Jakiego użyłeś narzędzia?

Czy musiałeś gonić swoją ofiarę?

Czy raczej szedłeś ku niej spacerem,

zadowolony,

z wysoko podniesioną głową,

kiedy ona leżała już martwa,

nie przypominając nawet samej siebie?

Pamiętasz, ostatnio mieliśmy z tego bekę:

jak się nazywa wegetarianin za sterami samolotu?

Pilot, jebany rasisto.

A ty jesteś Polakiem, więc masz obowiązki polskie:

szacunek wobec słabszych,

współczucie,

sprzeciw wobec przemocy.

Więc zanim powiesz, że nic cię to nie obchodzi,

pamiętaj, że mięso jest drogie.

Droższe niż pieniądze.

14.12.2016

Próbowałam sprawdzić w internecie,

co to wyje za oknem.

Bo po pierwsze jest pierwsza w nocy,

a po drugie rocznica stanu wojennego była wczoraj.

Zanim zdążyłam sprawdzić – przestało.

Rano sprawdziłam w internecie, jaka jest pogoda.

Odsłoniłam okno – tak było, jak miało: śnieg z deszczem.

Wiadomość to może nie najlepsza,

ale przynajmniej to prawda.

Poza tym z mediów płynie:

a) legitymizowana nieprawda

lub

b) obrzydliwa prawda.

Taka jak nowy pomysł polski na polskie kobiety:

rodzenie dzieci z gwałtów

i upośledzonych,

rodzenie bez opieki,

rodzenie na podłodze,

karmienie w toalecie.

Macie się nie obnosić.

Szkoda, że was tak nie brzydzą gwałty i nadużycia,

jak was brzydzą porody i dzieci.

A oto wypowiedziana na głos tajemnica:

tak, nam wszystkim cieknie krew z macicy.

Nawet najpiękniejszym.

Tak NATURA chciała.

Wasze obrzydzenie was powinno brzydzić.

• • •

Kontakt w sprawie egzemplarzy recenzenckich: jakub.baran@ha.art.pl

• • •

Więcej o książce Pozdrowienia ze świata Dominiki Dymińskiej w katalogu wydawniczym Korporacji Ha!art

Pozdrowienia ze świata w naszej księgarni internetowej

• • •

Dominika Dymińska (1991) Pisarka, językoznawczyni, tłumaczka kilku języków, w tym polskiego na polski, studentka gender studies IBL PAN, feministka. Debiutowała w 2012 książką Mięso (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), w 2016 roku wydala książkę Danke. Czytaj dalej

• • •

Matronat: