Interes [fragment]

Korporacja Ha!art przedstawia dowód, że pisarstwo eksperymentalne ma się dobrze, a granice w literaturze (i tłumaczeniu) są ciągle do przesunięcia. Interes Zultanskiego to książka skandalizująca, ale jednocześnie bardzo osobista, szczera i mądra. W ręce czytelników i czytelniczek oddajemy dzieło polegające na skatalogowaniu wszystkich obiektów w mieszkaniu młodego mężczyzny (w oryginale – autora, w przekładzie – tłumacza) za pomocą penisa. Ta książka-rzeźba stanowi etnograficzny raport o przedmiotach, jakimi otacza się współczesny trzydziestoparolatek, a jednocześnie wymierza radykalny policzek męskocentrycznemu pisarstwu (stawiającemu fallusa w centrum twórczości literackiej).

Steven Zultanski – Interes (tłum. Piotr Marecki)

Mój kutas nie może podnieść podłogi. Mój kutas nie może podnieść glinianej miseczki z regału z kuchni. Mój kutas może podnieść pudełko kadzidełek Anti-Tabaco. Mój kutas może podnieść pudełko kadzidełek White Sage. Mój kutas może podnieść pudełko herbaty Sultan z Maroka. Mój kutas może podnieść podstawkę pod garnek. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Biegu Sylwestrowego z 2012 roku. Mój kutas może podnieść medal z Warszawskiego Półmaratonu z 2009 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Biegu Sylwestrowego z 2010 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Biegu Sylwestrowego z 2009 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Maratonu z 2009 roku. Mój kutas może podnieść medal z Warszawskiego Maratonu z 2008 roku. Mój kutas może podnieść medal z Biegu Piastów z 2011 roku. Mój kutas może podnieść medal z Biegu Piastów z 2012 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Biegu Sylwestrowego z 2014 roku. Mój kutas może podnieść medal z Warszawskiego Półmaratonu z 2010 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Półmaratonu z 2012 roku. Mój kutas może podnieść medal z Biegu Piastów z 2009 roku. Mój kutas może podnieść medal z Krakowskiego Biegu Sylwestrowego z 2011 roku. Mój kutas może podnieść medal z Półmaratonu Marzanny z 2013 roku. Mój kutas może podnieść medal z Łódzkiego Maratonu z 2011 roku. Mój kutas może podnieść medal z Warszawskiego Półmaratonu z 2011 roku. Mój kutas może podnieść medal z Łódzkiego Półmaratonu z 2012 roku. Mój kutas może podnieść słoik z herbatą z Australii. Mój kutas może podnieść herbatę Lipton 50 torebek. Mój kutas może podnieść pierwszą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść drugą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzecią torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czwartą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść piątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść szóstą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść siódmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść ósmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dziewiątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dziesiątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść jedenastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwunastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzynastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czternastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść piętnastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść szesnastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść siedemnastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść osiemnastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dziewiętnastą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą pierwszą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą drugą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą trzecią torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą czwartą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą piątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą szóstą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą siódmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą ósmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść dwudziestą dziewiątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą pierwszą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą drugą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą trzecią torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą czwartą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą piątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą szóstą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą siódmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą ósmą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść trzydziestą dziewiątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą pierwszą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą drugą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą trzecią torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą czwartą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść czterdziestą piątą torebkę herbaty Lipton. Mój kutas może podnieść puszkę herbaty Twinings Earl Grey. Mój kutas może podnieść solniczkę z solą. Mój kutas może podnieść słoiczek z całymi papryczkami. Mój kutas może podnieść stary młynek do kawy używany jako młynek do pieprzu. Mój kutas nie może podnieść butelki alkoholu Bokma Genever przywiezionej z Amsterdamu. Mój kutas nie może podnieść butelki whisky The Famous Grouse przywiezionej z Edynburga. Mój kutas nie może podnieść butelki whisky Jura przywiezionej z Edynburga. Mój kutas może podnieść słoik z owocami jałowca. Mój kutas może podnieść słoik z herbatą zieloną. Mój kutas może podnieść słoik z oregano. Mój kutas może podnieść pieprzniczkę. Mój kutas może podnieść pusty słoik. Mój kutas może podnieść pudełko z chińską herbatą Yunnan. Mój kutas może podnieść torebkę holenderskich słodyczy Salmiak Rondo’s. Mój kutas może podnieść pudełko z lnem mielonym. Mój kutas może podnieść torebkę kurkumy. Mój kutas może podnieść torebkę cynamonu. Mój kutas może podnieść torebkę szafranu oryginalnego. Mój kutas może podnieść pierwsze pudełko z herbatą Twinings Earl Grey przywiezioną z Londynu. Mój kutas może podnieść drugie pudełko z herbatą Twinings Earl Grey przywiezioną z Londynu. Mój kutas może podnieść buteleczkę z aromatem rumowym Dr Oetkera. Mój kutas może podnieść słoik z herbatą ziołową. Mój kutas może podnieść zestaw herbat owocowych Dilmah. Mój kutas może podnieść pierwszy duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść drugi duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść trzeci duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść czwarty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść piąty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść szósty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść siódmy duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść ósmy duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dziewiąty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dziesiąty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść jedenasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dwunasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść trzynasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść czternasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść piętnasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść szesnasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść siedemnasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść osiemnasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dziewiętnasty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dwudziesty duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dwudziesty pierwszy duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść dwudziesty drugi duży kieliszek do czerwonego wina. Mój kutas może podnieść pachnącą saszetkę Lawendowe Wzgórze. Mój kutas może podnieść pierwszy kufel do piwa. Mój kutas może podnieść drugi kufel do piwa. Mój kutas może podnieść trzeci kufel do piwa. Mój kutas może podnieść czwarty kufel do piwa. Mój kutas może podnieść piąty kufel do piwa. Mój kutas może podnieść szósty kufel do piwa. Mój kutas może podnieść puszkę pomidorów całych. Mój kutas może podnieść puszkę jedzenia dla kota. Mój kutas może podnieść dużą paczkę ręczników papierowych MEGA Megadługie Rolki. Mój kutas może podnieść pierwszy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść drugi jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzeci jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czwarty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść piąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść szósty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść siódmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść ósmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dziewiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dziesiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść jedenasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwunasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzynasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czternasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść piętnasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść szesnasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść siedemnasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść osiemnasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dziewiętnasty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty pierwszy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty drugi jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty trzeci jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty czwarty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty piąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty szósty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty siódmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty ósmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść dwudziesty dziewiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty pierwszy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty drugi jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty trzeci jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty czwarty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty piąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty szósty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty siódmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty ósmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść trzydziesty dziewiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty pierwszy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty drugi jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty trzeci jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty czwarty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty piąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty szósty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty siódmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty ósmy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść czterdziesty dziewiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść pięćdziesiąty jednorazowy kubek plastikowy 220 ml. Mój kutas może podnieść pięćdziesiąty pierwszy jednorazowy kubek plastikowy 220 ml.

