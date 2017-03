Chcącemu nie dzieje się krzywda

Wiesławiec deluxe

7:40 rano. Jadę, jak codziennie, do Miejsca Uboju. W tramwaju wyświetlają TRAM TV, ekran informacyjny zawierający reklamy i informacje w rodzaju: „Czy wiesz, że płetwal błękitny ma aż 33 metry długości?” albo: „126 ofiar zamieszek i rzezi po podpaleniu meczetu przez sikhijskich separatystów w Pakistanie”. Pasek informacyjny jest mały i mieści się na dole ekranu, reklamy są duże i zapełniają pozostałą część. W części reklamowej reklamowany jest dziś fejsbukowy item Ambasada Inspiracji. Ambasada Inspiracji ma 848 lajki na facebooku i jest od wielu miesięcy promowana w TRAM TV jako strona do polubienia. Wszystkie słowa, które pojawiają się na ekranie TRAM TV przy okazji reklamowania Ambasady Inspiracji, poprzedzone są hasztagami. Wygląda to więc, mniej więcej, tak: plansza z młodą, narysowaną kobietą i otaczającymi rysunek wyrazami: #dreams #gnosis #beauty #infinity #courage #creativity #truth #freedom. Jak wejdziesz na item na stronie, to dostajesz w ryj miksem z jednorożców, haseł o samorealizacji, wełnianych skarpet i swetrów, umożliwiających konsumpcję wolnego czasu w konwencji hygge, murzyniątek dożywianych przez holenderską pomoc rozwojową, kubków z cytatami mądrościowymi i zdjęć Steve'a Jobsa. Prowadząca reklamowaną w TRAM TV stronę jest też wzruszona historią miłości Baracka i Michele Obamy oraz miłosnymi wyznaniami Justina Timberlake'a. Wrzuca filmiki z tego typu zawartością opatrując je hasztagami: #omg #love #inspiration i baterią emotikonów.

Ludzie przewożeni tramwajem do Miejsc Uboju nie wydają się specjalnie przejęci wyświetlanymi treściami: bezdomny cuchnie kałem i grzybicą, zajmując w naturalny sposób 1/4 tylnej części pojazdu. 80-letnie tłuste baby w paltach i czapkach z włóczki kaszlą na mokro i żegnają się mijając kolejne kościoły. Młody, chudy, amfetaminowo pobudzony kibic w dresie włożonym we frotowe skarpetki, z przypasaną nerką firmy Nike, rozgląda się nerwowo. Może chce komuś najebać. A może nie kupił biletu.

Ale to mnie jakoś specjalnie nie rozpierdala. Jeżdżę codziennie w okolicach 7:40 do Miejsca Uboju tramwajem i codziennie albo jest tak zapierdolony, że nie da się do niego wejść, albo grupa żuli jebie grzybicą, kałem i rychłą śmiercią, albo baby w paltach i czapkach z włóczki próbują wejść swoimi tłustymi nóżkami po trzech stromych schodkach trzymając w jednej ręce (tej górnej, którą jednocześnie chwytają się poręczy) brązową skórzaną torebkę. Kiedy automat zamykający drzwi przytrzaskuje babę, bo ta w czasie przewidzianym przez konstruktora automatycznego modułu nie weszła na pokład, to baba chamskim głosem drze się do motorniczego: „Halo! Panie!”. To wszytko się zdarza codziennie i codziennie towarzyszy tym przejazdom Ambasada Inspiracji, ofiary rzezi i zamieszek w Pendżabie i przepisy na smaczny i prosty sernik.

Rozpierdala mnie natomiast profil firmy outsourcingowej Verona Consulting Radom. Na profilu Verona Consulting Radom, które jest typowym, tanim call center zorganizowanym w konwencji chowu klatkowego, 60-letnie, kompletnie rozjebane życiem kobiety – z trzydziestoma latami stażu alkoholowego i pracy fizycznej wymalowanymi na twarzach – pozują z talonami na 10 lub 20 złotych, które firma dopłaci im do pensji w danym miesiącu jako bonus za wykonanie targetu. Obok 60-letnich byłych woźnych i sprzątaczek z talonami na 20 złotych pozują dwudziestoparoletnie Roksany nadużywające solarium i wędlin oraz 40-letnie Marzenki demonstrujące talony na 50 albo 100 zł w konwencji utrzymania statusu klasy niższej średniej – żakiecik, paznokcie, ondulacja, obcisłe dżinsy z jasnymi przetarciami. Krystianek ma lat 10 i gra w PlayStation, a mąż jeździ na tirach. Do tego grupa Damianów i Rafałów pozuje z piwami i wódką Soplica pod hasłem piąteczek. Pomiędzy zdjęciami pracowników przymusowych mamy memy z królem Julianem, demotywatory o Andrzeju Dudzie, obrazki z pieskami i kotkami oraz mądrościowe porzekadła z temysli.pl. Pełen ubój.

Osadzeni w Verona Consulting Radom są na zdjęciach pogodni i uśmiechnięci. Cieszą się z dodatkowych 20 czy 50 złotych w danym miesiącu kalendarzowym – płatnych do piętnastego dnia miesiąca następnego. Dają sobie wręczać z tej okazji odznaki, dyplomy i medale. Alkoholowe panie Sabinki obejmują się, wymieniając słowa otuchy. No przecież trzeba jakoś żyć, Grażyno, co jak co, ale ważne, żeby w tym wszystkim być człowiekiem, ot co. Co prawda to prawda, teraz to człowieka w dzisiejszych czasach to nic, teraz to nikogo on nie obchodzi. Dlatego trzeba się trzymać razem i nie dać się zwariować, mówię, przede wszystkim nie dać się zwariować i pogodę ducha taką, żeby tak do ludzi, od serca, bo to najważniejsze. Najważniejsze to zdrowie przede wszystkim, no i oby tak dalej. Córa moja to w firmie takiej, a szwagierka to do Niemiec wyjechała, a zięć to, proszę ja ciebie.

Młodszych bardziej kręcą wesela. Damian idzie w sobotę na wesele kolegi z klasy odbijać wódkę. Kasia na wesele kuzynki do Tarnobrzega jedzie. Już sobie o wudzitsu żartują, że będzie krowa obalana elegancko. W szafie Justyny łososiowa sukienka wieczorowa przebiera nogami.

Tak jak w przeglądarkowej reklamie o bezrobotnym z Suwałk, który jeszcze 2 tygodnie temu żarł gruz spod domu z pustaków, a dziś z palcem w dupie zarabia nawet 23490 zł miesięcznie dzięki jednemu prostemu trickowi inwestycyjnemu, w Veronie konkret wchodzi od razu. Żadnych kart kredytowych, żadnych bzdur. Napierdalasz 10 godzin, wyrabiasz target sprzedaży, team leader wręcza ci bon z bonusem na 20 zeta, hajs wjeżdża, pozujesz do zdjęcia, kolesie z teamu zbijają piątki, wracając do chaty kupujesz po drodze w lidlu czteropak i od kopa obalasz oglądając Jaka to melodia. A jutro to samo, chyba że tym razem już nie wstaniesz z łóżka.