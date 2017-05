Bedzie, co bedzie

Destroix

Jestem idiotą w greckim sensie, nie rozumiem się na polityce, mam ważniejsze sprawy, chociaż ciężko uwierzyć, że coś może być ważniejsze. Ale wystarczy wypiąć się na fejsa. Mieszkam obecnie w XIX wieku i powiem Wam, że tam jest POZYTYWNIEJ. Też się triggerowali, ale mnie to słodko nie dotyczy. Tymczasem w 2017 wybierają dyra w Starym, casting 9 maja i w tej sprawie wyjdę z lasu. Widzieliście tę listę? Albo jakieś pierwsze słyszę, albo pożal się Boże, albo Klata & Miśkiewicz. To miło ze strony środowiska, że puściło przodem jutuberów i nołnejmów z zawodem: kandydat. W obecnych warunkach są może i wybieralni, no co zrobisz? nic nie zrobisz. Jeden już się wyrwał ze swoim programem, z tytułami, nazwiskami, sam widać rozumie, że to jedyna okazja, żeby się podzielić. Jak on któregoś konkursu nie poda do sądu, to konkurs nieważny. W komisji trzy nejmy, może nie wymienię, bo się reszta sfoszy, zresztą sami wiedzą, kim są.

Dobra, a teraz poważnie: Klata albo Lupa, o to się rozchodzi. Miśkiewicz ma Lupę w pakiecie, ale naprawdę, nie tak jak Morawski, który mógł se chcieć mieć. (PS. Miałem rację, wyleciałeś! BUSTED). Lupa z Miśkiewiczem – spoko, Rodzeństwo <3, Podopieczni rzyg, wychodzi na zero. Wygra, zrobi trzecie Miasto snu albo jakiś najnowszy tekst Bernharda, jakoś będzie. Jednak większe okej dla Klaty – za Strzępkę i za w ogóle. Bardzo chodzę do Starego i wszystko wiem, byłbym za zostaniem. Ale jest warunek: że jeśli, to ma być naćkane mniej jego spektakli, seriously man, do końca sezonu mamy dyro fest, dajże kurde spokój. Anyway, Klata zrobił Staremu artystycznie dobrze i nie widzę powodu, żeby miał dalej nie robić. No i zbanował Frljicia, zanim to było modne. Taka refleksja: pamiętam antyseksistowski panel złożony z przedstawicieli jednej tylko płci, gdzie głównym bólem zwieracza było, czemu kobieta nie jest szefem w Starym. No to jest odpowiedź czemu: bo się żadna nie zgłosiła.

Destroix – krytyk teatralny „Przekroju”, wykładowca na UJ.