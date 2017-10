SMOG RUNNER 20XX, PRZYDUCHA TRAILER, STARRING ROBERT MAKŁOWICZ

Nowy filmik na podstawie Przyduchy Macieja Piotra Prusa! Akcja dzieje się w krakowskim Pięknym Psie, a w roli głównej sam Robert Makłowicz! Przyducha następuje wtedy, gdy zmniejsza się ilość tlenu w zbiorniku wodnym. Ryby wykonują gwałtowne ruchy, podpływają blisko powierzchni, próbują łapać powietrze, w końcu giną, np. od wiśniówki.

Zdjęcia: Agnieszka Szklarek / montaż: Julia Girulska / music: l'origine de la théorie by Audace is licensed under a Attribution-NoDerivatives 3.0 International License.

Kontakt w sprawie egzemplarzy recenzenckich: jakub.baran@ha.art.pl

Więcej o książce Przyducha Macieja Piotra Prusa w katalogu wydawniczym Korporacji Ha!art

Przyducha w naszej księgarni internetowej

