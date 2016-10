Małgorzata Radkiewicz

Tytuł: Modernistki o kinie. Kobiety w polskiej krytyce i publicystyce filmowej 1918–1939 Autor: Małgorzata Radkiewicz Redakcja: Jagoda Murczyńska ISBN: 978-83-64057-89-2 Seria: Linia Filmowa Projekt książki: Marcin Hernas Projekt okładki: Tomasz Jurecki Liczba stron: 416 Wymiary: 155x220 mm Cena: 39 zło Kup książkę >

Dwudziestolecie międzywojenne to okres intensywnego rozwoju niepodległego państwa polskiego – także sztuki, kina i kultury popularnej. Reporterki, krytyczki i dziennikarki na bieżąco śledzą i komentują zachodzące wówczas przemiany w świecie filmu: technologiczne nowinki, narodziny i upadki gwiazd ekranu, szlaki kariery wielkich reżyserów. Opisują kontrowersje związane z wprowadzeniem do kina dźwięku czy eksperymentami awangardowymi, ironizują na temat poziomu dialogów w polskich scenariuszach i śledzą przemiany wizerunku francuskich amantów. Podróżują po całym świecie, by przybliżyć polskim czytelnikom realia produkcyjne Hollywoodu czy wytwórni europejskich, prowadzą rozmowy z gwiazdami i realizatorami ekranowych przebojów, nie zapominając o Polakach odnoszących sukcesy za granicą: od Ryszarda Bolesławskiego po Polę Negri.

Małgorzata Radkiewicz we wnikliwej analizie wydobywa z archiwów głosy kobiet, które podejmują refleksję o filmie, krytyczek z ogromną erudycją analizujących kształtowanie się kanonów kina. Nie zapomina także o autorkach lżejszych felietonów, recenzji i przeglądów, ukazujących barwną kulturę międzywojnia w jej popularnym wydaniu. Kobiece wypowiedzi układają się w wielowarstwowy, mozaikowy obraz ówczesnego świata filmu, między wierszami opowiadając o kształtującym się wzorcu nowoczesnej, wyemancypowanej kobiecości.

Małgorzata Radkiewicz Dr hab. Małgorzata Radkiewicz, prof. UJ – filmoznawczyni, profesor w Instytucie Sztuk Audiowizualnych UJ. Zajmuje się problematyką tożsamości kulturowej we współczesnym kinie i w sztukach wizualnych. Prowadzi badania nad twórczością kobiet w kinie, fotografii i w sztuce. Wyrazem jej zainteresowań są publikacje: „Władczynie spojrzenia”. Teoria filmu a praktyka reżyserek i artystek (2010) oraz jej najnowsza książka: Oblicza kina queer (2014). Czytaj dalej

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Publikacja dofinansowana przez Instytut Sztuk Audiowizualnych Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Polski Instytut Sztuki Filmowej.