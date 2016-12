Dariusz Orszulewski

Tytuł: Zjednoczone Siły Królestwa Utopii Autor: Dariusz Orszulewski Redakcja: Filip Fierek, Renata Sikorska ISBN: 978-83-64057-93-9 Seria: Prozatorska Projekt typograficzny, skład i łamanie: Małgorzata Chyc Projekt okładki: Agnieszka Zgud Data premiery: 2016-12-10 Liczba stron: 288 Wymiary: 125x200 mm Cena: 29 zło

Wszystko zaczęło się, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej. Wielką Brytanię zalał strumień polskich imigrantów. Konserwatywne media brytyjskie biły na alarm, że oto nadjeżdżają barbarzyńcy, a sami barbarzyńcy marzyli o brytyjskiej utopii, dokładnie tak jak bohater tej powieści. Rzeczywistość okazała się bardziej skomplikowana dla obu stron. Powieść Dariusza Orszulewskiego wiąże ze sobą tysiące historii Polaków na Wyspach, którzy na przestrzeni lat stali się drugą największą mniejszością zamieszkującą Zjednoczone Królestwo. Historii wybitnych, odrażających, ale i tych zupełnie przeciętnych. Historii, których dalszy ciąg stoi pod znakiem zapytania. Brexit to cios dla wielokulturowej Europy. Zjednoczone Siły Królestwa Utopii to być może ostatnia polska powieść emigracyjna.

