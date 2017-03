Shiv Kotecha

Tytuł: Namaluj Popka Autor: Shiv Kotecha Redakcja: Piotr Marecki ISBN: 978-83-65739-09-4 Seria: Linia Konceptualna Tłumaczenie: Piotr Marecki Projekt książki: Małgorzata Chyc Projekt okładki: Katarzyna Janota Liczba stron: 124 Wymiary: 148x210 mm Cena: 19,90 zło Kup książkę >

Książka w postaci malowanki, ale takiej, do której należy użyć własnej wyobraźni. Odmalowuje się tutaj – z pamięci! – postaci z obszaru popkultury, celebrytów i polityków. Pierwsza część składa się z nazwisk stu ludzi, których usiłuje odtworzyć podmiot. Część druga to zachęta do samodzielnego namalowania tychże postaci. Namaluj Popka to książka o pamięci i kulturze, także męskiej.

Ta pozycja to potężne narzędzie w działaniach na rzecz światowego pokoju. Wystarczy pomyśleć, co by było, gdyby George W. Bush zajął się malarstwem wcześniej – i gdyby malował z pamięci facetów-celebrytów – i jeśli zaproszono by go do tego w języku polskim. To niesamowite, jak inaczej wszystko mogłoby się potoczyć.

Nick Montfort – poeta i profesor Massachusetts Institute of Technology

