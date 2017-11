Dominika Dymińska

Tytuł: Pozdrowienia ze świata Autor: Dominika Dymińska Redakcja: Maja Staśko ISBN: 978-83-65739-24-7 Seria: seria poetycka pod redakcją Mai Staśko Współpraca redakcyjna: Aleksandra Małecka Projekt typograficzny, skład i łamanie: Łukasz Podgórni Projekt okładki: Jakub Woynarowski Data premiery: 2017-11-16 Liczba stron: 40 Wymiary: 148x210 mm Cena: 25 zło Kup książkę >

Czarny Protest, feminizm, miłość, praca, Polska. W swojej trzeciej książce nominowana do Nagrody Nike Dominika Dymińska walczy z ustawionymi gośćmi, którzy chcą decydować o naszym życiu. I ich pokonuje, pokonujemy wszystkie.

• • •

Osiecka ze złotą kartą Visa (ale bez Facebooka). I mam nadzieję, że użyjesz swojej czułości i tej empatii, którą emanujesz publicznie podpisując petycję, bo tylko tego trzeba, by lubić Dominikę, człowieku.

Alex Freiheit

• • •

Dymińska ostatecznie potwierdza talent zapowiadany w formach prozatorskich i prozatorsko-poetyckich.

Kazimiera Szczuka

• • •

Dominika Dymińska, Post-truth

Polskie tłumaczenie: dzisiejszy świat,

kiedyś to była prawda.

Czekam, aż Polacy wymyślą wreszcie jakieś od tego słowa zdrobnienie,

nie ma co przecież być takim poważnym.

W końcu w tym kraiku, w którym się je wiecznie tylko chlebek z szyneczką

i w którym przez pół roku świeci słoneczko,

a przez drugie pół pada deszczyk,

ktoś wreszcie powinien zacząć mówić tylko prawdkę.

Wysłałabym do niego pocztówkę z gratulacjami,

a na pocztówce bym napisała:

PS to post-prawda

w nagłówku: spierdalaj.

A w treści:

witaj, mój drogi, gdziekolwiek jesteś,

ja siedzę tutaj.

I w ogóle nawet nie wiem, co ja tutaj robię.

W miejscu, gdzie dorośli młodzi ludzie

myślą, że kobiety sikają pochwą,

że wszyscy muzułmanie to terroryści,

że nienawiść da się zwalczyć większą nienawiścią.

Gdzie kobiety ceni się tylko o tyle,

o ile przynoszą na świat mężczyzn.

Może wynieśli to z domu.

Może im nikt nie powiedział.

Za to na pewno ktoś im powiedział,

że fakty są mniej ważne niż ich dobre samopoczucie.

A tobie co i kto powiedział, że jesteś tam, gdzie jesteś?

Co już wiesz o świecie?

A czego nie dowiedziałeś się



jeszcze?

Póki co jednak bądźmy dla siebie mili,

tylko nam tyle zostało.

Pozdrowienia ze świata.

Jest ciepło, nie pada.

• • •

Dominika Dymińska (1991) Pisarka, językoznawczyni, tłumaczka kilku języków, w tym polskiego na polski, studentka gender studies IBL PAN, feministka. Debiutowała w 2012 książką Mięso (Wydawnictwo Krytyki Politycznej), w 2016 roku wydala książkę Danke. Czytaj dalej

• • •

Matronat: