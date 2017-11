Modlitwy dla opornych [PROMOCYJNA PRZEDSPRZEDAŻ DO 6 GRUDNIA!]

Jaś Kapela

Jaś Kapela dojrzał, bo i sytuacja na świecie dojrzała. Zamiast śmieszkować, jak przystało na Dobrego Trolla, angażuje się po stronie planety Ziemia przeciwko reptilianom i jednemu procentowi najbogatszych.

• • •

• • •

Jaś Kapela jest melancholijnym optymistą. Cierpi za miliony ludzi, drzew i zwierząt, a jednocześnie cieszy się, że nie płynie pontonem przez Morze Śródziemne.

Kinga Dunin

• • •

Modlitwy dla opornych są modlitwami nas wszystkich. Któż z nas jest wolny od o p o r u w jego wymyślnych konfiguracjach? Droga przed nami. Odpowiedzi dla odważnych i wolnych już gdzieś na niej czekają. Zawsze, gdy przychodzi kryzys, przynosi ze sobą rozwiązanie. Kto poszukuje – ten znajdzie. Jaś Kapela idzie Drogą, którą podąża się ku mądrości.

Zenon Kruczyński

• • •

Jaś Kapela, Piosenka o domu

Ten moment, gdy masz przeczucie,

że elektroniczny pinger do twojej klatki

schodowej nie zadziała

i rzeczywiście nie działa.

Poczucie, że nie będziesz mógł się dostać do domu.

A może nawet, że to już w ogóle nie jest twój dom.

Zostałeś eksmitowany,

gdy byłeś na randce.

Bo chodzisz na za dużo randek,

więc nie potrzebujesz

domu.

Został on przekazany

bardziej potrzebującym.

Z czym zasadniczo się zgadzasz.

Ale jednak nie spodziewałeś się, że to już

i od ciebie zacznie się ta rewolucja.

W imię której chciałbyś poprowadzić tłumy.

Gdybyś je miał.

Bo jak na razie tłumy wybrały przeciwny kierunek.

Stary dobry rasizm

w zupełnie nowym smartfonie.

W mediach społecznościowych

uczymy się nienawidzić innych

i samych siebie.

Na szczęście też kochać

po domach,

które nie są nasze.

I to miejsce, które nazywasz domem,

też nie jest twoje.

Należy do twoich rodziców,

więc podziękuj im ładnie,

bo pinger jednak działa

i eksmitowano cię wyłącznie w twojej własnej wyobraźni.



Ten moment, gdy nie mijają nawet dwa tygodnie,

a okazuje się, że naprawdę będziesz musiał się wyprowadzić.

• • •

• • •

Jaś Kapela Pisarz, poeta, felietonista. Autor dwóch książek z wierszami (Reklama oraz Życie na gorąco), trzech powieści (Stosunek seksualny nie istnieje, Janusz Hrystus, Dobry troll) i zbioru felietonów Jak odebrałem dzieci Terlikowskiemu. Należy do zespołu Krytyki Politycznej. Obecnie pracuje nad książką Polskie mięso, czyli jak zostałem weganinem i przestałem się bać.

• • •

